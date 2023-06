Messi - PSG : Coup de théâtre, une nouvelle offre est partie

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement dans un nouveau club à la fin de la saison, sauf énorme retournement de situation. Conscient de la situation, l'Inter Miami aurait formulé une offre à la Pulga pour boucler son transfert cet été. D'ailleurs, la franchise de MLS se verrait bien réussir le coup Messi.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi ne va plus faire long feu à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga serait d'ores et déjà assurée de quitter le Parc des Princes à la fin de la saison, et ce, pour rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement. Mais quelle sera la prochaine destination de Leo Messi ?

L'Inter Miami est confiant pour Messi

Alors que son nom est lié au FC Barcelone, à Al Hilal en Arabie Saoudite et à l'Inter Miami en MLS, Lionel Messi a l'embarras du choix pour son avenir. Pour remporter la bataille pour le numéro 30 du PSG la franchise floridienne aurait déjà frappé.

L'Inter Miami a dégainé pour Messi