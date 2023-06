Mbappé force pour son transfert au PSG, il lâche une réponse inquiétante

Thibault Morlain

Neymar et Lionel Messi sur le départ au PSG, Kylian Mbappé va avoir besoin d’aide en attaque la saison prochaine. Si Luis Campos travaille pour cela, le crack de Bondy a aussi pris les choses en main. Il pousserait ainsi auprès de Randal Kolo Muani pour qu’il vienne à Paris. Le joueur de l’Eintracht Francfort vient d’ailleurs de prendre la parole à propos de son avenir.

A quoi ressemblera l’attaque du PSG la saison prochaine ? Les deux dernières saisons, le club de la capitale s’est présenté avec la MNM. Une association qui pourrait prochainement être de l’histoire ancienne à Paris. Lionel Messi et Neymar sont annoncés sur le départ pour ce mercato estival. L’Argentin devrait partir libre tandis que le Brésilien est poussé vers la sortie. Ne restera alors plus que Kylian Mbappé, autour duquel le PSG veut construire. Il va donc falloir s’activer pour épauler le numéro 7 parisien et lui apporter les joueurs dont il a envie. Un attaquant axial est ainsi attendu afin de permettre à Mbappé de retrouver le couloir gauche. Parmi les pistes évoquées : Randal Kolo Muani.

Quel avenir pour Kolo Muani ?

En feu cette saison avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani intéresserait les plus grands clubs européens, dont le PSG. Un transfert qui ravirait Kylian Mbappé. D’ailleurs, il a été expliqué que le Parisien avait initié des contacts avec son partenaire en équipe de France pour qu’il le rejoigne à Paris pour la saison prochaine. Quid alors de l’avenir de Kolo Muani ? Ce mercredi, en marge de la finale de Coupe d’Allemagne, le joueur de Francfort a expliqué, rapporté par Sport1 : « Mon dernier match avec Francfort ? Il est temps de jouer la finale, c’est sur cela que nous nous concentrons. Donc pour l’instant, il n’y a rien d’autre pour moi ».

« Il y aura peut-être une autre saison à venir »