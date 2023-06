Mbappé - Benzema : Ils enflamment le mercato, le Real Madrid est prêt

Thomas Bourseau

Karim Benzema aurait des chances de claquer la porte du Real Madrid cet été pour… l’Arabie saoudite ! Le club merengue aurait une idée précise pour sa succession avec Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland. Explications.

Karim Benzema est d’ores et déjà une légende du Real Madrid. Depuis son arrivée en 2009, le désormais ex-international français a tout bonnement tout gagné à la Casa Blanca dont le Ballon d’or qu’il a raflé lors de la dernière édition, le trophée qu’il attendait depuis tout petit. Néanmoins, il se pourrait que malgré une supposée prolongation de contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2024, Benzema quitte le Real Madrid à l’intersaison.

Benzema a une «offre énorme de l’Arabie saoudite»

En effet, comme The Athletic l’a dévoilé ces dernières heures, Karim Benzema aurait confié à ses coéquipiers du Real Madrid qu’il avait reçu une « offre énorme de l’Arabie saoudite » et qu’il réfléchirait sérieusement à la suite de sa carrière et si elle doit s’effectuer en Espagne. Du côté du Real Madrid, on ne prévoirait pas de recruter un attaquant de classe mondiale pour éventuellement le remplacer dès cet été.

Le Real Madrid mise sur Mbappé ou Haaland à partir de 2024 pour oublier Benzema

Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, le projet du Real Madrid serait d’attendre le mercato estival de 2024. Le club merengue estimerait que ses meilleures options pour remplacer Karim Benzema serait Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland en 2024 ou 2025. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle le Real Madrid ne bougerait pas sur le marché des grands attaquants à l’intersaison. Reste désormais à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Karim Benzema et ce qu’il adviendra des dossiers Haaland et Mbappé par la suite. En attendant, Kylian Mbappé restera au PSG la saison prochaine comme il l'a confié lors de la cérémonie des Trophées UNFP la semaine dernière.