Benzema - Mercato : Incroyable, il balance le verdict en direct

Agé de 35 ans, Karim Benzema est courtisé par l'Arabie Saoudite depuis plusieurs semaines. Et un cap aurait été franchi dans ce dossier. Selon plusieurs médias étrangers, une offre aurait été transmise et serait sur le point d'être acceptée par le joueur français. Mais d'autres sources en France évoquent une prolongation au Real Madrid.

Annoncé proche de la prolongation à la fin de l'année 2022, Karim Benzema serait prêt à quitter le Real Madrid, quatorze ans après son arrivée au sein de la capitale espagnole. Comme indiqué en Italie, le buteur français se dirigerait vers un départ dans les prochaines semaines. Il pourrait filer en Arabie Saoudite comme l'a confirmé Fred Hermel au micro de RMC .

Benzema : Le coup de gueule du clan Griezmann https://t.co/szJg15NU7u pic.twitter.com/cv8fJxIrFv — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Une offre est partie pour Benzema

« Il y a une offre de l’Arabie Saoudite pour Benzema. Cela entre dans le cadre de développement du pays. Du côté du Real Madrid, ils ne sont pas trop inquiets, mais Florentino Pérez acceptera la décision de Benzema au nom de tout ce qu’il a fait » a déclaré le journaliste. Mais Hermel se montre moins affirmatif que certains de ses collègues. Selon lui, Benzema se dirige vers une prolongation au Real Madrid. Pour lui, le joueur de 35 ans n'a qu'une envie : terminer sa carrière à la Casa Blanca.

« La tendance est qu’il reste au Real Madrid »