Transferts : Benzema fait trembler le Real Madrid

Même si Karim Benzema vit une saison moins brillante que la précédente, le Real Madrid souhaite lui prolonger son contrat. Libre le 30 juin prochain, le capitaine du club madrilène a reçu une offre colossale d’Al Ittiyah, le champion d’Arabie saoudite. Benzema considère sérieusement cette option.

Saison un peu plus compliquée pour Karim Benzema. Sacré Ballon d’Or en octobre dernier, le capitaine du Real Madrid a touché les sommets l’année passée en remportant une nouvelle Ligue des Champions avec le club madrilène. Cette saison, les blessures sont plus régulières pour Karim Benzema et son avenir fait parler.

En fin de contrat à l’issue de cette saison, Karim Benzema ne sait toujours pas s’il va prolonger l’aventure avec le Real Madrid. Même s’il a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait finir sa carrière dans la capitale espagnole, la donne pourrait bien changer.

Karim Benzema has received a huge, big proposal from Saudi club — Real Madrid have been informed by Benzema’s camp that he’s seriously considering that and he will decide soon. 🚨⚪️🇸🇦 #BenzemaReal have Karim’s new deal documents ready since last year but nothing signed yet. pic.twitter.com/Rri4JJ8YYS