Benzema : Le coup de tonnerre prend forme

Sous contrat jusqu’en 2024, Karim Benzema pourrait bien quitter le Real Madrid dans les mois à venir. En attendant, le club merengue travaille déjà à sa succession et pourrait enrôler un avant-centre dès cet été. Carlo Ancelotti aimerait de nouveau collaborer avec un certain Richarlison qu’il a eu sous ses ordres à Everton.

L'histoire d'amour entre Karim Benzema et le Real Madrid semble toucher à sa fin. En effet, alors que son contrat s'achève en 2024, le Français sort d'une saison mitigée, ce qui pousse le club merengue à scruter le marché des avant-centres afin de lui trouver un concurrent cet été comme l'explique Eduardo Inda.

💶 200M€, l’offre gagnante pour #Benzema❓La presse espagnole et le Real Madrid doutent désormais sérieusement de son avenir, lui qui a pourtant juré fidélité à la Casa Blanca◻️ @Le10sport revient sur les mercato agités, et les promesses, de KB9 📝⬇️https://t.co/95GG1iROk1 — Bernard Colas (@BernardCls) May 30, 2023

Le Real cherche un concurrent à Benzema

« Maintenant que l'on parle beaucoup du "9" et que l'on laisse entendre que Benzema ne continuera pas, bien que je pense qu'il restera, ils cherchent un avant-centre de réserve pour les cas où Benzema n'est pas là ou n'est pas en forme, ce qui a été le cas plus souvent cette année », lâche le directeur d’ OK Diario sur le plateau du Chiringuito , avant de glisser le nom de l’attaquant que Carlo Ancelotti souhaite recruter.

Ancelotti veut Richarlison