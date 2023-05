Coup de tonnerre pour l’avenir de Mbappé, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Karim Benzema au Real Madrid semble désormais incertain, sa succession se prépare. Plusieurs noms circulent, et 2024 pourrait bien être une date clé. Néanmoins, bien que les noms de Kylian Mbappé et Erling Haaland circulent avec insistance, Álvaro Benito n'y croit pas.

En fin de contrat en 2024, Karim Benzema ne semble plus faire l'unanimité du côté du Real Madrid qui lui cherche un successeur ou au moins un joueur capable de le concurrencer. Et bien évidemment, à moyen terme, le nom de Kylian Mbappé sera libre, lui qui voit son contrat au PSG s'achever en 2024 également. Cependant, Álvaro Benito ne croit plus à une arrivée du crack de Bondy.

«Je continue de penser que ni Mbappé ni Haaland ne viendront en 2024»

« Je continue de penser que ni Mbappé ni Haaland ne viendront en 2024. Firmino est un grand attaquant mais il ne viendrait pas pour remplacer Karim Benzema, c'est certain. Il viendrait pour être la doublure de Benzema, ce n'est pas le même niveau... », lance le journaliste espagnol lors d'un débat organisé sur El Larguero , émission de La Cadena SER .

