Mbappé reste au PSG, a-t-il fait le bon choix ?

La rédaction

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2024, comme il l'a confirmé lui-même. Après avoir soulevé son trophée de meilleur joueur de Ligue 1 ce dimanche soir, le numéro 7 parisien a révélé qu'il allait honorer son engagement jusqu'au bout. Selon vous, Kylian Mbappé fait-il le bon choix ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement préféré prolonger son contrat, qui courait jusqu'au 30 juin de cette année-là. Si le club de la capitale a annoncé une prolongation jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a, en réalité, prolongé de deux saisons. En effet, comme l'a confirmé la superstar du PSG ce dimanche soir, il a rempilé jusqu'en 2024, et dispose d'une clause dans son contrat pour étendre son bail d'une année. Une option que lui seul peut activer s'il le désire. Toutefois, le PSG peut souffler, Kylian Mbappé ne compte pas claquer la porte du Parc des Princes avant la fin de la saison prochaine.

«L'année prochaine, je serai là»

« On ne parle plus trop de votre avenir ? Tant mieux. Si ça va ? Oui, ça va. Si je suis content de mon choix de l'an passé ? Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur, c'est le plus important. J'ai un contrat. L'année prochaine, je serai là, et je serai très content » , a déclaré Kylian Mbappé après avoir reçu son titre de meilleur joueur de Ligue 1 sur la saison 2022-2023.

«J'ai encore un an de contrat»