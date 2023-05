Benzema : Panique au Real Madrid, une offre va partir

Alors que son contrat au Real Madrid touche à son terme, Karim Benzema n’aurait pas encore tranché pour son avenir. Le club saoudien d’Al Ittihad fait le forcing et le capitaine madrilène serait tenté. Après une première offre rejetée, une deuxième serait sur le point d’être formulée.

« Benzema, Modric et Kroos vont-ils continuer ? Oui je le pense, mais le jour où ils arrêteront, quelque chose va changer ». Carlo Ancelotti en a conscience depuis un moment, l’avenir de Karim Benzema va forcément agiter les prochaines semaines. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant du Real Madrid n’a pas encore prolongé.

Et ce sujet devient presque tabou. Si tout le monde semblait confiant quant à une prolongation imminente de Karim Benzema, l’Arabie saoudite est venue se mêler de ce dossier. Relevo affirme même que le capitaine du Real Madrid ne serait pas insensible à cet intérêt.

🚨💰 #AlIttihad don't want to give up on Karim #Benzema and - after the first bid rejected - the 🇸🇦 club raised a new offer to the 🇫🇷 striker.⏳ Evaluations in progress on the player side: the situation can change quickly. 🐓⚽️ #Transfers https://t.co/Ahjixdqfg8 pic.twitter.com/1j0FHzFcme