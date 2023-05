Real Madrid : Karim Benzema fait trembler le vestiaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sacré Ballon D’Or en octobre dernier, Karim Benzema a vécu une saison plus contrastée, notamment en raison de ses nombreuses blessures. En fin de contrat cet été, l’attaquant français ne serait pas sûr de poursuivre au Real Madrid. L’Arabie saoudite lui fait les yeux doux et le vestiaire a conscience que tout est possible.

C’est un dossier que l’on ne retrouve pas toujours sur le mercato. Mais cet été, l’avenir de Karim Benzema risque de faire parler. En fin de contrat avec le Real Madrid, l’attaquant français n’a pas encore prolongé avec la Maison Blanche. Un sujet qui interpelle vu l’impact du Ballon D’Or dans le onze de Carlo Ancelotti. Même s’il sort d’une saison moins réussie que la précédente, Karim Benzema est indispensable au Real Madrid.

Benzema et l’Arabie saoudite, c’est sérieux

Miné par les blessures, Karim Benzema a manqué de nombreuses rencontres. Malgré tout, l’ex-international français a toujours été là dans les matchs importants, notamment en Ligue des Champions. Mais face à Manchester City, cette fois-ci, même Karim Benzema n’a rien pu faire. De là à précipiter son départ ? Ce n’est pas vraiment la raison principale. Comme l’a expliqué Relevo , l’Arabie saoudite s’intéresse à lui et Benzema ne serait pas insensible. Ses pépins physiques, le discours des dirigeants saoudiens et le fait de ne pas avoir à payer d’impôts pourraient le motiver à quitter le Real Madrid.

Le vestiaire n’est plus aussi confiant