Enfin, le PSG va prendre sa revanche sur le Real Madrid

Thomas Bourseau

Et si Marco Asensio permettait au PSG de prendre quelque peu sa revanche sur le Real Madrid après les multiples échecs essuyés ces dernières années sur le mercato face à la Casa Blanca ? Le PSG a un véritable coup à jouer et a bougé ses pions.

On prend les mêmes et on recommence. Ces dernières années, que ce soit pour le feuilleton Kylian Mbappé par exemple, le PSG et le Real Madrid n’ont eu d’autre choix que de voir leurs routes se croiser sur le marché des transferts. D’ailleurs, à plusieurs reprises, les deux clubs ont eu une passe d’arme que ce soit pour Endrick récemment, ou encore Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger et David Alaba. Toujours, le Real Madrid est ressorti vainqueur de ces duels avec le Paris Saint-Germain. Mais il semblerait que le PSG ait enfin à disposition le moyen de se rattraper.

Marco Asensio est disponible ! Le PSG tient va vengeance

Vendredi 26 mai, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG était revenu à la charge dans le dossier Marco Asensio après une vaine tentative lors du mercato hivernal. Et maintenant ? Les premiers contacts ont été établis lorsque The Athletic et ESPN ont tous deux affirmés qu’Asensio va bénéficier du statut d’agent libre cet été, ayant pris la décision de ne pas répondre favorablement à la proposition du Real Madrid pour prolonger son contrat. Son temps de jeu ayant été trop peu important à son goût.

Asensio privilégierait l’offre du PSG aux autres