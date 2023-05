OM : Il annonce un grand retour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Gravement blessé en octobre dernier, Amine Harit a du déclarer forfait pour la Coupe du monde, quelques semaines avant le coup d'envoi de la compétition. Mais il a également dit adieu à la saison avec l'OM. Le Marocain poursuit sa rééducation et fera son retour la saison prochaine. Un retour très attendu par Jérémy Attali-Pietri.

Auteur d'un excellent début de saison, Amine Harit s'est gravement blessé juste avant la Coupe du monde. Il donc raté l'épopée du Maroc, demi-finaliste au Qatar, mais également le reste de la saison de l'OM. Jérémy Attali-Pietri attend son retour avec impatience.

L'OM craint un séisme, le patron va prendre les choses en main https://t.co/F0PTcwV4IX pic.twitter.com/1na1LNaVFW — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

«On se languit qu’il revienne Harit»

« Harit a manqué dans l’accélération au milieu, mais après pas tant que ça dans le côté décisif. Par contre il amène de la folie, du déséquilibre, du dribble. La question est de savoir s’il va revenir aussi agile après sa blessure. On se languit qu’il revienne Harit, mais on ne s’inquiète pas de son état. Fekir qui était fort à Lyon a eu du mal et a retrouvé son niveau quelques années après… », lance le rédacteur chef adjoint sur Actu.fr , interrogé par Football Club de Marseille .

Harit est très attendu à l'OM