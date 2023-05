Mbappé - PSG : Le piège est tendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, l'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au cœur de tous les débats. Et pour cause, L'EQUIPE a révélé que l'attaquant du PSG n'activerait pas son option pour une saison supplémentaire. Cela ne signifie par pour autant qu'il partirait libre en 2024. Du côté de l'Espagne, on n'a en tout cas pas oublié la prolongation surprise de Kylian Mbappé il y a un an.

Cette semaine, L'EQUIPE a lâché une petite bombe en révélant que Kylian Mbappé n'activerait pas la clause présente dans son contrat. Par conséquent, il restera lié au PSG jusqu'en 2024, date à laquelle il pourrait se retrouver libre. Une information qui a bien évidemment mis le feu en Espagne où le crack de Bondy est régulièrement annoncé au Real Madrid. Cependant, le journaliste espagnol Álex Alonso rappelle qu'il y a tout juste un an, Kylian Mbappé s'était retrouvé dans la même situation avant de finalement prolonger son contrat au PSG.

Mbappé : Coup de théâtre sur le mercato, le PSG peut exulter https://t.co/1HzgvGjOnx pic.twitter.com/vRbC31Kw9G — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Un départ de Mbappé, il n'y croit pas

« C'est un sujet.... Non, Mbappé ne va pas renouveler jusqu'en 2025 cet été. C'est très bien, mais il peut très bien renouveler en novembre, en janvier 2024, en février... », estime le journaliste de Bernabeu Digital dans un live Twitch organisé par le média espagnol, avant d'ajouter qu'il ne croit pas à une arrivée libre de Kylian Mbappé au Real Madrid dans un an.

«On fait une erreur en pensant que, comme il ne va pas renouveler, on va l'avoir au Real Madrid en 2024»