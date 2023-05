Galtier interpelle le PSG pour son avenir

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier va rester au PSG à l'issue de cette saison, et ce, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. Alors que le club de la capitale n'a besoin que d'un point pour valider son 11ème titre de champion de France, le technicien parisien estime pouvoir réaliser de meilleures performances en 2023-2024.

Alors que le PSG enchaine les contre-performances depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier aurait pu être sacrifié par sa direction. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le coach parisien restera en place à l'intersaison, à moins d'une catastrophe en Ligue 1.

Galtier va rester au PSG si...

Le PSG devançant le RC Lens de six points et ayant une différence de buts de +16 comparée à son dauphin, Christophe Galtier est presque déjà assurée de conserver son poste. En effet, le club de la capitale n'a besoin que d'un point pour être mathématiquement titré pour la 11ème fois de son histoire en Ligue 1, et ce, si le RC Lens gagne ses deux derniers matchs. En cas de faux pas des Sang-et-Or , le PSG validera automatiquement son sacre en championnat.

Galtier veut faire mieux en 2023-2024