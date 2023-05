PSG : Grande nouvelle pour l'après-Galtier

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier à l'intersaison, le PSG s'intéresserait de près à Luis Enrique et à Thiago Motta. Toutefois, le Napoli serait également sur les traces de ces deux techniciens. Mais heureusement pour le PSG, les Azzurri travailleraient également sur la piste menant à Vincenzo Italiano.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier sera toujours l'entraineur du PSG la saison prochaine, et ce, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. Malgré tout, le club de la capitale se préparerait à un avenir sans le technicien français. En effet, le PSG aurait coché plusieurs noms, dont ceux de Luis Enrique - qui serait la priorité du club d'après Le Parisien et Goal - et Thiago Motta au cas où.

Un duel PSG-Naples pour Enrique et Motta

Toutefois, Luis Enrique et Thiago Motta seraient également dans le collimateur du Napoli. D'ailleurs, à en croire TMW , les Azzurri auraient déjà lancé les contacts avec le technicien espagnol. Mais le PSG peut déjà pousser un ouf de soulagement, puisque la direction de Naples travaillerait également sur un autre profil.

Le Napoli s'attaque à Vincenzo Italiano