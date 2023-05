Il a choisi le PSG, Galtier va enrager

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier à l'intersaison, le PSG aurait pour priorité de recruter Luis Enrique. Toutefois, ce dernier serait également suivi de près par le Napoli. Mais heureusement pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, Luis Enrique préférerait migrer vers Paris plutôt qu'à Naples.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier démarrera la saison avec le PSG la saison prochaine, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. Et dans le cas où la direction parisienne devait se séparer de son entraineur, elle saurait déjà sur qui miser pour le remplacer.

Zidane : Terrible annonce pour le PSG https://t.co/YGxbDWXITB pic.twitter.com/4Sw9qxGPGR — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Un duel PSG-Napoli pour Luis Enrique ?

D'après les informations du Parisien et de Goal , Luis Enrique est la priorité du PSG pour combler le vide que pourrait laisser Christophe Galtier à Paris la saison prochaine. Toutefois, à en croire TMW , le Napoli pourrait plomber les plans parisiens sur ce dossier, et ce, parce qu'il aurait lancé les contacts avec le technicien espagnol pour une arrivée cet été en Italie. Mais heureusement pour le PSG, Luis Enrique pourrait snober les Azzurri pour signer à Paris.

Luis Enrique préfère le PSG à Naples