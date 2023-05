Fiasco au PSG, une énorme annonce est faite

Jean de Teyssière

Le 10 juin 2022, Luis Campos est annoncé comme le nouveau conseiller du football du Paris Saint-Germain. Une nouvelle qui a ravi bon nombre de supporters puisque le CV de Campos parle pour lui : il a bâti l'AS Monaco 2017 championne de France et le LOSC 2021 champion de France également. Mais malheureusement pour lui, la chance ne lui pas (encore) souri au PSG, au point qu'il serait fragilisé.

Luis Campos n'a pas convaincu et la défiance rode. Il agace aussi, car sa triple casquette puisqu'il est le conseiller sportif du club espagnol du Celta Vigo et belge de Mouscron. Forcément, son énergie n'est pas consacrée à 100% au PSG et cela s'est vu depuis son arrivée l'été dernier.

Le fiasco du mercato estival 2022

Lorsque Luis Campos arrive au Paris Saint-Germain, il n'a que peu de temps pour mettre en place un mercato qui pourra permettre au PSG de remplir l'objectif ultime : remporter la Ligue des Champions. Ou au moins bien y figurer car les récentes éliminations voire humiliations ont été trop nombreuses. Luis Campos fait donc venir Christophe Galtier, Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Aucune de ses recrues ne semblent avoir le niveau pour jouer au PSG et cela s'est vu puisque d'après Le Parisien , tous ces joueurs seraient déjà sur la liste des transferts pour cet été.

Un mercato d'hiver inexistant

Pour son deuxième mercato, Luis Campos devait assurer. Si en Ligue 1 tout se déroulait pas bien avant la défaite face à Lens le 1er janvier (1-3), avant la Coupe du monde était née une désillusion en voyant la première place du groupe échapper au PSG à la dernière journée à cause de la différence de buts. Et avec un tirage qui promettait l'enfer face au Bayern Munich, Luis Campos s'était activé. Mais aucun joueur n'est venu renforcer les rangs parisiens, échouant quasiment partout, et surtout dans le dossier Hakim Ziyech.

Campos fragilisé ?