C’est confirmé, le PSG tente un gros coup au Real Madrid

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival à venir, le PSG serait susceptible de boucler un gros coup en mettant la main sur Marco Asensio. Potentiellement agent libre cet été, la star du Real Madrid est en discussions avancées avec Paris comme le10sport.com vous l’a révélé. La concurrence serait même à la traîne.

La saison n’est certes pas encore terminée. Cependant, il semblerait que le PSG soit déjà particulièrement actif sur le marché des transferts. En effet, comme le10sport.com vous l’a confié ces dernières semaines, plusieurs pistes sont activées dont celles menant à Bernardo Silva et… à Marco Asensio selon notre exclusivité du vendredi 26 mai.

La confirmation est tombée, le PSG discute bien avec Asensio

Le PSG a bougé ses pions pour Marco Asensio qui devrait finir par disposer du statut d’agent libre cet été. le10sport.com vous faisait part de discussions entre les différentes parties et ESPN confirme ces dernières heures des échanges avancés entre le PSG et le clan Asensio. Et cela, le Paris Saint-Germain pourrait le devoir à son conseiller football Luis Campos qui semble jouir d’une belle relation avec son compatriote portugais Jorge Mendes qui n’est autre que l’agent d’Asensio.

PSG : Sur le départ, Messi reçoit une surprenante invitation https://t.co/M7tlhaR8ao pic.twitter.com/JCdpwck24G — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Le PSG confronté au Milan et à la Juve pour Asensio ?