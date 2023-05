Mercato : Il annonce la couleur, l’OM est aux anges

Thomas Bourseau

Massimiliano Allegri semble être en danger à la Juventus, ce qui pourrait avoir des répercussions directes à l’OM puisque la Vieille Dame penserait à Igor Tudor pour le remplacer. Néanmoins, Allegri a clamé tout le monde en conférence de presse.

Cela fait à présent plusieurs semaines que le nom d’Igor Tudor est lié à la Juventus. L’ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Vieille Dame qu’il a également connu en tant que joueur pourrait faire son grand retour. La Provence et Tuttosport ont affirmé par le passé que les hauts décideurs de la Juventus en pinceraient pour le président Pablo Longoria de l’OM et l’entraîneur Igor Tudor.

L’OM serein pour Tudor

D’autant plus que Massimiliano Allegri ne fait plus vraiment l’unanimité à Turin où la Juventus aimerait le remplacer par Zinedine Zidane selon Foot Mercato ou bien par Igor Tudor. FM a confié ces dernières heures que l’OM serait cependant confiant de voir Tudor poursuivre jusqu’à la fin de son contrat, soit en juin 2024. Et de son côté, Massimiliano Allegri entendrait bien continuer à la Juve la saison prochaine, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2025.

Guendouzi : Le coup dur pour l’OM https://t.co/vgeVIe8fhf pic.twitter.com/hmOhJJRUee — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

«Avec le club, nous sommes en ligne sur tout»

« Demain (ndlr dimanche), c'est le dernier match... de cette saison à domicile. Avec le club, nous sommes en ligne sur tout. Je suis un entraîneur et je n'ai jamais eu le pouvoir - et je ne veux pas l'avoir - de faire des choix, du directeur sportif au secrétaire, auxquels je n'ai jamais mis mon veto. J'ai toujours été corporatiste et je me soucie beaucoup de l'entreprise pour laquelle je travaille, je travaille avec toutes les personnes qui sont mises à disposition par le club : vous devez apporter des résultats à la Juventus ». a confié Massimiliano Allegri en conférence de presse ce samedi.

«Travailler afin d'engranger la bonne fortune pour l'année prochaine»