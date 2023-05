Après son transfert au RC Lens, il jubile

Arnaud De Kanel

Si le RC Lens réalise une si belle saison, le club artésien le doit en partie à son duo au milieu de terrain composé de Seko Fofana et Salis Abdul Samed. Depuis qu'il est arrivé, le Ghanéen s'épanouit dans le collectif parfaitement huilé de Franck Haise.

Après deux saisons pleines de promesses qui avaient laissé un goût amer, le RC Lens est en passe de terminer deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. L'équipe de Franck Haise a répondu présent dans les grands rendez-vous malgré la perte de Cheick Doucouré lors du dernier mercato estival. C'est Salis Abdul Samed qui avait été choisi par les dirigeants lensois pour remplacer le Malien et c'est une réussite. Le Ghanéen s'entend à merveille avec ses coéquipiers, plus particulièrement avec Seko Fofana.

«Nous avons eu de bonnes discussions»

« Seko Fofana est un type formidable. Quand je suis arrivé, il me donnait des conseils sur le terrain : jouer librement, faire ce que l'on sait faire, aller plus souvent vers l'avant. Nous avons eu de bonnes discussions, et comme j'avais déjà regardé Lens, je savais de quelle manière ils poussaient souvent vers l'avant pour essayer de marquer. J'ai donc dit que j'étais heureux de monter sur le terrain, tout comme j'étais heureux de rester en arrière et de jouer plus défensivement », a confié Salis Abdul Samed pour Get Football News . Il se réjouit de ses progrès.

«Je me sens vraiment libre dans ma façon de jouer ici»