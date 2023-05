Transfert historique au RC Lens, il lâche ses vérités

Arnaud De Kanel

Recruté pour 8,5M€ en provenance de l'Udinese en 2020, Seko Fofana était devenu la recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens avant que le club artésien ne fasse une petite folie l'été dernier pour Loïs Openda. L'Ivoirien a livré les dessous de son arrivée.

Seko Fofana s'est imposé comme le patron du RC Lens. Le milieu de terrain ivoirien est le capitaine d'une équipe lensoise qui tourne à plein régime et qui se dirige tranquillement vers la deuxième place du championnat. Son arrivée à l'été 2020 avait fait grand bruit dans le Nord puisqu'il avait été recruté pour 8,5M€, soit le plus gros transfert de l'histoire du club artésien. A vrai dire, Fofana ne s'attendait pas à rejoindre le RC Lens.

Un transfert XXL se prépare, le RC Lens prend position https://t.co/oa4n9tGh6L pic.twitter.com/T2Kpuditxs — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

«Au départ, quand on me parle de Lens, je le prends à la rigolade»

Dans un entretien accordé à Winamax FC , Seko Fofana est revenu sur son arrivée en terre lensoise. « Au départ, quand on me parle de Lens, je le prends à la rigolade. Je me dis : "Non, c'est pas possible". Déjà l'Udinese n'allait jamais me laisser partir, car ils avaient mis un prix sur ma tête, et même pour moi je me suis demandé si ça allait suivre financièrement, je ne pensais pas. Après, mes agents font signer Loïc Badé à Lens (officialisation le 30 juin 2020, ndlr), et ont des bons rapports avec Florent Ghisolfi (ancien directeur sportif lensois, ndlr). Il a parlé à la direction et a dit : "Le joueur qu'il nous faut, c'est Seko Fofana". Moi, bizarrement, lors de mes matchs, je pensais à Lens, je regardais Lens, ça venait souvent dans ma tête. Je me suis dit : "C'est pas normal ça" », a tout d'abord confié le capitaine lensois avant d'ajouter.

«C'était Lens et rien d'autre»