Un transfert XXL se prépare, le RC Lens prend position

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une grande saison, le RC Lens devrait vivre un mercato agité. Et pour cause, plusieurs joueurs des Sang-et-Or affolent le marché, à commencer par Loïs Openda. Le buteur belge affole les compteurs, ce qui ne passe pas inaperçu sur le marché. Mais Franck Haise, la manager lensois, annonce la couleur.

Compte tenu de son excellente saison, le RC Lens risque de vivre un mercato agité. Entre des joueurs majeurs qui seront convoités, et la nécessité de conserver un effectif important en vue de disputer la Ligue des champions, les Sang-et-Or risque de beaucoup cogiter cet été. Loïs Openda sera notamment très convoité, seulement un an après son arrivée. Mais Franck Haise se montre catégorique.

La grande annonce du RC Lens pour son mercato https://t.co/NGgyP0lHWX pic.twitter.com/7iZGbcSt6w — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Haise veut conserver Openda

« C’est possible (qu'Openda reste à Lens, ndlr). Vous m’avez posé une question, je vous réponds, c’est possible. Il est sous contrat, de nombreuses années encore », lâche le manager du RC Lens en conférence de presse. Dans son côté, Arnaud Pouille avait également évoqué les ambitions lensoises sur le mercato.

«Il faudra être solide»