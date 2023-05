Un proche de Zidane prévient le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club, Zinedine Zidane a vu son rêve de devenir sélectionneur de l’équipe de France être encore un peu retardé après la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Proche de l’ancien numéro 10 des Bleus, Christophe Dugarry se prononce d’ailleurs sur l’avenir de son ami.

Libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Zinedine Zidane pensait probablement prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Néanmoins, le sélectionneur a finalement prolongé jusqu'en 2026, ce qui ferme la porte des Bleus à Zizou. Interrogé sur l'avenir de l'ancien numéro 10 des Bleus dont il est proche, Christophe Dugarry donne son avis alors que le PSG semble toujours rêver de Zidane.

Zidane - PSG : Le Qatar prépare une folie ! https://t.co/YeK17PbNSV pic.twitter.com/2ZE6dG9uv1 — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

«Il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi»

« Que le football manque à Zinedine Zidane, c’est probablement le cas. Que Zidane manque au football, c’est certainement le cas aussi (...) Il n'est pas trop difficile, il a des critères, il a des envies, il voit le football d’une certaine manière, ce qui a fait de lui le joueur qu’il a été, l’entraîneur qu’il a été également. Entraîner pour entraîner, ça ne veut rien dire, ou alors tu deviens un fonctionnaire du football. La passion, il l’a toujours. Il a envie, c’est certain. Ses envies, il les a données, il les a affichées. Il ne s'est pas caché derrière son petit doigt. Après, il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi et il a l’avantage justement d’avoir réussi dans ce rôle d’entraîneur. Attention, ça a été compliqué. Il a franchi toutes les étapes, ou presque, avec brio », lance dans un premier temps l’ancien joueur de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas»