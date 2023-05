Mbappé - PSG : Nouveau gros rebondissement sur le mercato

Alexis Brunet

Kylian Mbappé va sans doute perdre deux de ses partenaires en attaque. Lionel Messi ainsi que Neymar sont annoncés sur le départ. Luis Campos va donc devoir trouver les joueurs idoines pour les remplacer. Harry Kane est un des noms souvent cité pour rejoindre le club de la capitale. Mais un concurrent de poids est aussi sur le dossier et il pourrait faire une offre rapidement.

Il va y avoir du changement cet été au PSG. Le principal chantier s'avère être l'attaque. Car Kylian Mbappé devrait être la seule star de la MNM à rester au club. Paris souhaite axer le projet autour de son attaquant français et se débarrasser par la même occasion des deux sud-américains, Lionel Messi et Neymar. Il y a de grandes chances que les deux ne soient plus là l'année prochaine. Mais s'ils partent, il faudra les remplacer.

Cela va coûter cher à Paris

Pour remplacer ses stars, Paris en vise d'autres. Ainsi les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva ou bien Harry Kane sont cités. Pour le Nigérian de Naples cela pourrait coûter aux alentours de 150M€. On devrait être à plus de 100M€ aussi pour le jeune français. Une somme que devrait atteindre aussi le buteur anglais de Tottenham.

Mercato : C’est la douche froide pour le PSG https://t.co/R4zGFxUBIE pic.twitter.com/6HYivLOlwn — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Le Real Madrid s’intéresse à Kane