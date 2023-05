PSG : Une bombe à 200M€ est lâchée sur Mbappé, Haaland est impliqué

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière selon certains médias espagnols. Le Real Madrid n'aurait pas l'intention de se focaliser exclusivement dans ce dossier. Le temps est compté pour la star du PSG, qui va devoir prendre une décision dans les prochains, alors que l'ombre d'Erling Haaland plane sur ce dossier.

Le Real Madrid se met à rêver dans le dossier Kylian Mbappé. Selon L'Equipe , le joueur de 24 ans aurait refusé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Sa situation contractuelle retse fragile et le PSG n'est pas à l'abri d'une offensive du club espagnol lors du prochain mercato estival.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Mbappé face à un tournant

Selon Tomás González Martín, le Real Madrid pourrait mettre sur la table près de 200M€ cet été. « Mbappé, soit tu bouges maintenant, soit tu ne viendras jamais au Real Madrid. Tous les intermédiaires internationaux et ses proches le savent » a poursuivi le journaliste espagnol.

Haaland pourrait lui barrer la route