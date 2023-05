Galtier : Il vend la mèche pour son avenir au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier n'a pas échappé aux questions sur son avenir. Il faut dire qu'à une semaine de la fin de la saison, le futur du technicien français s'inscrit en pointillés du côté du PSG. Néanmoins, il assure qu'il prépare la saison prochaine aux côté de Luis Campos.

La saison touche à sa fin et le titre de champion de France n'est pas encore officiellement décerné. En effet, à deux journées de la fin du championnat, il manque encore un point au PSG afin de pouvoir célébrer un onzième titre de champion de France. Un record. Néanmoins, cela ne sera pas suffisant pour faire oublier les échecs de la saison, notamment en 2023. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'avenir de Christophe Galtier semble incertain, et plusieurs circulent pour le remplacer.

«Je suis en relation permanente avec Luis Campos»

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a d'ailleurs été interrogé sur sa situation personnelle mais il assure qu'il n'est pas perturbé. « Je suis en relation permanente avec Luis (Campos), on communique par téléphone. Je vois très souvent mon président. On n’a pas parlé de la saison prochaine. Qu’il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier, ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez, et moi ce que je vis au quotidien », assure l'entraîneur du PSG qui se projette toujours vers la saison prochaine.

«Nous travaillons sur la saison prochaine»