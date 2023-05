Zidane – PSG : Le Qatar prépare une folie !

Alexis Brunet

Face à Strasbourg samedi soir, le PSG a la possibilité de décrocher un onzième titre de champion de France, ce qui serait un record. Une fois cela acquis, viendra le temps de se concentrer encore un peu plus sur le mercato estival pour Luis Campos. La piste menant à Manuel Ugarte est très chaude, tout comme celle de Lucas Hernandez au Bayern Munich. Mais Paris pourrait aussi changer d'entraîneur. Le Qatar rêve toujours d'un certain Zinédine Zidane.

Il faudra peut-être donc attendre la 37ème journée cette saison pour voir le champion de France désigné. L'identité de celui-ci, sûrement le PSG est presque une habitude maintenant ces dernières années, mais la facilité à acquérir ce titre elle change. Paris n'a pas survolé la Ligue 1 comme cela a pu être le cas lors de certaines années, notamment à l'époque de Zlatan et compagnie. Les difficultés ont été nombreuses pour le club de la capitale, qui a eu du mal face à la pression marseillaise, mais surtout lensoise. Pour corriger cela, le Qatar va s'affairer cet été sur le mercato.

Ugarte, Hernandez, Bernardo Silva comme dossiers chauds

Luis Campos, le conseiller football du PSG s'active sur plusieurs dossiers depuis des semaines alors que le mercato estival n'est même pas ouvert. Selon les informations de L'Équipe , la piste Manuel Ugarte, le milieu de terrain du Sporting Portugal est très chaude. Paris aurait aussi un accord de principe avec le champion du monde français Lucas Hernandez, mais pas avec son club, le Bayern Munich. En attaque le dossier le plus important mène à Bernardo Silva. L'attaquant de Manchester City pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge et ainsi revenir en Ligue 1, après un premier passage couronné de succès à l'AS Monaco. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Campos et Mbappé attendent le Portugais dans la ville lumière.

Galtier sera-t-il toujours le coach du PSG la saison prochaine ?