Le PSG veut sacrifier Neymar, l’incroyable révélation

Pierrick Levallet

Superstar du PSG depuis 2017, Neymar pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Le Brésilien ne fait plus autant l'unanimité auprès de sa direction, Luis Campos souhaitant notamment le voir partir depuis l'été dernier. Le club de la capitale voudrait mener à bien un projet lors de ce mercato estival, et pourrait ainsi sacrifier la star de 31 ans afin d'y parvenir.

Six ans après son arrivée, Neymar pourrait voir son aventure au PSG se terminer cet été. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Brésilien se plaît bien dans la capitale et envisage d’y finir sa carrière alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. Mais au sein de la direction, les choses auraient changées. Luis Campos a déjà essayé de le faire partir l’été dernier, et il pourrait retenter sa chance lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs ont été annoncés sur le dossier, dont Manchester United. Toutefois, il n’y aurait pas encore eu de contacts directs initiés avec le PSG.

Neymar : La surprenante annonce, tout est relancé pour le PSG https://t.co/uhFLJRlUUZ pic.twitter.com/w8SLLkl8Eu — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Neymar sacrifié sur le mercato ?

« L'une des grandes histoires de la semaine a été celle de Neymar et de ses liens avec Manchester United. Il est important de préciser que ce qui s'est passé n'est pas un contact direct entre United ou tout autre club avec le PSG, mais des intermédiaires qui savent que le PSG veut transférer Neymar, et ce n'est pas nouveau, ils ont essayé de le faire l'été dernier également » a ainsi expliqué Jonathan Johnson au micro de Caught Offside .

Le PSG veut alléger sa masse salariale