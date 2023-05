Le PSG veut virer Neymar, un énorme problème est dévoilé

Jean de Teyssière

Encore auteur d'une demi-saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar semblerait être invité à se trouver une porte de sortie pour la saison prochaine. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, le Brésilien avait sondé deux clubs anglais : Manchester United et Chelsea. Malheureusement pour lui et Paris, un départ cet été semble très compliqué peut-être même impossible.

A son arrivée en 2017, Neymar est accueilli comme une rock star par le Parc des Princes. Le Brésilien, pétri de talent et auteur d'une grande saison avec le FC Barcelone, devait faire passer un cap au PSG. 6 ans plus tard, le Brésilien n'a réussi qu'à faire une seule saison à plus de 30 matchs, accumulant les blessures et les performances quelconques. A nouveau insulté par les supporters au début du mois de mai, Neymar voulait alors quitter le PSG pour l'Angleterre.

Négociations au point mort

L'envie de Neymar de découvrir la Premier League ne risque pas de se dérouler comme espéré. D'après des informations de SPORT , ses proches auraient sondé des clubs anglais pour une potentielle venue cet été. Manchester United et Chelsea ont été approchés mais les exigences financières de Neymar auraient largement freiné les deux clubs. Ainsi, selon le média espagnol, les négociations seraient au point mort. Les performances en demi-teinte de l'ancien Barcelonais refroidiraient encore plus les dirigeants des Red Devils et des Blues.

Neymar sera Parisien la saison prochaine