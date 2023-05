PSG : Le Qatar tente un énorme pari

Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a affirmé en avril dernier, Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine à moins d’une catastrophe. Néanmoins, la presse a scellé son avenir et évoque une volonté du Qatar de nommer Xabi Alonso.

Et si le PSG venait à tout changer cet été ? RMC Sport dévoilait ces dernières semaines que la volonté première du Paris Saint-Germain en marge du mercato serait de démanteler la MNM , trio offensif composé de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé. Seul le champion du monde tricolore semble être le bienvenu pour la saison prochaine lorsque Neymar et Messi seraient amenés à aller voir ailleurs. En outre, la question de l’entraîneur est régulièrement évoquée.

Christophe Galtier finalement en danger ?

En eaux troubles depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine à moins d’un énorme cataclysme. C’est en effet l’information que le10sport.com vous a communiqué le 20 avril dernier. Néanmoins, la presse s’accorde à dire que les jours de Galtier à la tête de l’effectif du PSG sont comptés. D’après RMC Sport, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du club la saison prochaine. Il n’aurait plus beaucoup de soutien en interne et son sort serait scellé.

Après Mourinho et Motta, le PSG penserait à Alonso