Galtier - PSG : Coup de théâtre, Neymar va enrager

Thomas Bourseau

Bien que le10sport.com vous ait affirmé le contraire, la presse jette un froid continu sur la continuité de Christophe Galtier au PSG. Pour éventuellement lui succéder, Neymar penserait à Luis Enrique. Néanmoins, le Napoli viendrait jouer les trouble-fêtes.

le10sport.com vous a communiqué une information primordiale le 20 avril dernier. Alors que la presse s’accorde à dire que les jours de Christophe Galtier sont comptés à la tête de l’effectif du PSG, nous vous révélions en exclusivité que Galtier allait poursuivre sur le banc de touche parisien la saison prochaine, sauf énorme cataclysme. D’ailleurs, alors que le nom de José Mourinho revient avec insistance dans les médias, aucun contact n’était à signaler le 8 mai dernier, toujours selon le10sport.com.

Pour l’après-Galtier, Neymar milite pour Luis Enrique

Ces derniers jours, Thiago Motta, Xabi Alonso ainsi que Luis Enrique sont cités pour prendre la suite de Christophe Galtier. Le Parisien a ravivé la piste Enrique, évoquée par Daniel Riolo en avril dernier. L’éditorialiste de RMC avait avoué à l’ After Foot que Neymar militerait pour que son ancien coach du FC Barcelone soit nommé entraîneur du PSG. « Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît. Galtier c’est Thriller dans le clip de Michael Jackson, il existe plus, il est là dans les rues, mais il compte plus ».

Le PSG veut sacrifier Neymar, l’incroyable révélation https://t.co/ApW0ds3mwN pic.twitter.com/ENfhaRqve4 — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Le Napoli entre en scène, Neymar ne va pas apprécier