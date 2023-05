Mercato - Real Madrid : Une nouvelle star aux côtés de Benzema, deux grands noms sortent

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pour épauler Karim Benzema, le Real Madrid souhaite recruter un autre attaquant que Vinicius Junior. Florentino Pérez songe à deux profils, venus du championnat anglais. Deux stars susceptibles de venir garnir les rangs prestigieux des Merengue. Voici les noms.

Dans quelques jours, le Real Madrid devrait boucler la venue de Jude Bellingham. Le milieu de terrain de 19 ans du Borussia Dortmund a déjà un accord avec les Madrilènes et laisse désormais les deux clubs s’entendre sur le montant de son transfert, qui devrait dépasser les 100 millions d’euros. Mais le Real Madrid aspire à faire un autre gros coup cet été en signant la venue d’un grand attaquant.

Kane est chassé