Mercato : La grosse douche froide dans le dossier Messi !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le FC Barcelone souhaite faire revenir l’enfant prodige cet été, deux ans après son triste départ. Mais pour organiser le retour de Lionel Messi, le club catalan doit avoir l’accord de la Ligue Espagnole, notamment sur la partie financière. Et ce n’est pas encore le cas... Pour FairPlay, Alexandre Ruiz dévoile tout sur ce dossier explosif.

Le FC Barcelone de Joan Laporta a un rêve. Il s’appelle Lionel Messi. Aucun autre joueur ne concentre autant d’espoir et d’énergie en ce moment dans les bureaux catalans. Même si l’Argentin n’est plus aussi puissant et performant qu’avant, le Barça est certain de vouloir le faire revenir pour qu’il termine sa carrière en Catalogne et remporte encore quelques titres. Pour cela, le club doit obtenir le feu vert de la Liga. Car sur la partie financière, le Barça est à la peine. De grosses économies ont été réclamées et le Barça joue serré…

La Liga freine…