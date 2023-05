PSG : Le transfert de Messi l'a fait paniquer

Alexis Brunet

Il y a deux ans, Lionel Messi débarquait au PSG. Mais surtout, il quittait le FC Barcelone, son club depuis toujours. Un départ qui a fait peur à de nombreux Barcelonnais. Xavi faisait partie d'entre eux, mais selon lui, le Barça a survécu et il s'est très bien remis du départ de l'attaquant argentin.

Le projet du PSG va changer cet été. Cela peut déjà se voir au niveau des départs. Il y a deux ans tout Paris était en admiration devant l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale, mais aujourd'hui il est presque mis dehors. Luis Campos souhaite bâtir une équipe plus solide défensivement et axée autour du prodige français Kylian Mbappé.

Messi veut revenir au FC Barcelone

Cela tombe bien pour Messi, il ne souhaite pas s'éterniser en France et veut revenir au FC Barcelone. Un club qu'il ne voulait pas quitter initialement. Mais à cause de ses soucis financiers, l'équipe espagnole a dû se faire une raison en laissant partir son génie. Bien que ses problèmes économiques soient toujours présents, le Barça va tout de même tenter de rapatrier son ancien joueur cet été.

Le départ de Messi a fait peur à Xavi