PSG : Les coups de fil qui vont tout changer pour Messi

Baptiste Berkowicz

Quelques jours après avoir officiellement remporté le championnat d'Espagne, le FC Barcelone se projette sur la saison prochaine. Les dirigeants barcelonais comptent faire le ménage dans l'effectif mis à la disposition de Xavi. Une opération qui pourrait faciliter le retour d'un certain Lionel Messi, sur le départ au PSG.

Le FC Barcelone est dans l'obligation de vendre pour assainir ses comptes. La valeur marchande de certains membres de l'effectif pourraient permettre au club catalan de sortir la tête de l'eau et d'envisager sereinement l'intersaison.

Messi va quitter le PSG, une date est fixée https://t.co/cSc2OvClay pic.twitter.com/7K6tOziwUD — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Des départs souhaités...

Plusieurs joueurs ont été mis sur la liste des transferts pour cet été. Selon AS, les dirigeants barcelonais souhaitent se séparer de Ferran Torres, Franck Kessié ou encore d'Ansu Fati. Le départ de ces joueurs occasionnera, non seulement, l'allégement de la masse salariale, mais permettra aussi de renflouer les caisses du club catalan. Conscient de la situation, Xavi aurait déjà prévu de passer un coup de fil à ces joueurs pour leur faire part de son intention de les vendre et leur expliquer qu'un départ est la meilleure option pour toutes les parties.

... Pour faire revenir Messi ?

La volonté du FC Barcelone de boucler le retour de Lionel Messi n'a jamais été cachée par les dirigeants catalans. Néanmoins, l'état des finances du club bloquait cette possibilité. La vente de certains joueurs permettraient sans doute d'envisager un peu plus l'arrivée du joueur au sept Ballons d'Or. Ce dernier, en fin de contrat avec le PSG, n'a pas encore fait son choix pour sa prochaine destination.