Le PSG veut se venger du Real Madrid, la guerre est déclarée

Alexis Brunet

Les pistes se multiplient pour l'attaque du PSG la saison prochaine. Il faut dire que celle-ci va être dépeuplée avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar entre autres. Luis Campos s'active donc pour trouver les parfaits remplaçants et il pourrait bien en trouver un au Real Madrid. Le Portugais souhaite jouer un mauvais coup à la Casa Blanca, en recrutant gratuitement Marco Asensio, qui ne manque pas de prétendants.

Le projet parisien va prendre un virage à 90 degrés cet été. Deux superstars de Christophe Galtier pourraient quitter la capitale. Il s'agit de Lionel Messi et de Neymar. L'Argentin est très proche d'un retour au FC Barcelone, mais Al-Hilal et ses millions sont encore dans la course. Pour le Brésilien, il se pourrait bien qu'il accepte enfin de partir de Paris après les dernières protestations des supporters à son égard. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il sera plus compliqué de se débarrasser de l'ancien crack de Santos, qui dispose d'un contrat courant jusqu'en 2027 au PSG.

Après avoir pioché à Barcelone, Paris veut faire venir un Madrilène

Pour son attaque, Paris a pioché deux fois à Barcelone, en 2017 avec Neymar et donc en 2021 avec Lionel Messi. Mais cette année il se pourrait bien que le PSG trouve la perle rare du côté de Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos avance sur la piste Marco Asensio. Sports Zone va plus loin en affirmant que l'Espagnol ne veut pas aller au Bayer Leverkusen ni à Aston Villa. Il est courtisé par trois autres clubs, dans lesquels il se verrait bien évoluer. Il s'agit de l'AC Milan, d'Arsenal et donc du PSG. C'est seulement en cas d'échec avec ces trois équipes, qu'il serait prêt à discuter avec le club allemand ou la formation entraînée par Unai Emery.

Transferts : Zidane au PSG, il a pris sa décision ! https://t.co/Ahx1D9IFWH pic.twitter.com/nqFme0Vjwn — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

C'est la guerre entre Madrid et Paris

Paris ferait mal au Real Madrid en recrutant Marco Asensio pour 0€. Depuis quelques années, les deux clubs se livrent une guerre sur le mercato avec des cibles communes. Eduardo Camavinga ou bien Aurélien Tchouaméni étaient tous les deux convoités par le PSG, mais ils ont choisi de signer à la Casa Blanca. Sans parler du cas Kylian Mbappé, qui est encore et toujours ciblé par Florentino Pérez, mais va rester au PSG la saison prochaine, comme il l'a affirmé lui-même.