La révolution du PSG est imminente, du lourd est annoncé

C'est fait, le PSG est champion de France pour la onzième fois de son histoire. Le club parisien a obtenu son sacre sur la pelouse de Strasbourg ce samedi soir. Désormais, la direction va se pencher sur la prochaine saison, notamment sur le recrutement. Un mercato, qui dépendra énormément de l'identité du prochain entraîneur du PSG.

Le PSG a attendu l'avant-dernière journée pour obtenir son titre de champion de France. Menacé jusqu'au bout par le RC Lens, le club parisien a, finalement, obtenu le titre sur la pelouse du RC de Strasbourg (1-1). Désormais, les dirigeants vont se pencher sur le prochain mercato estival. Un recrutement, qui dépendra beaucoup du prochain entraîneur. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Christophe Galtier devrait conserver son poste, mais rien n'est moins sûr.

« Tout va s'accélérer maintenant »

« On sait comment ça se passe. On sait qu’on va affronter les rumeurs, avec ceux qui vont essayer de choper les infos au Qatar ou à Campos. On a une short-list que l’on connaît tous (...) il y a les gars qui sont dans des clubs de standing inférieur, ou ceux libres. C’est Motta, Luis Enrique ou Xabi Alonso. Je pense que tout va s'accélérer maintenant que le titre est acquis. On va savoir cette semaine. Après il travaillera avec le directeur sportif pour la saison prochaine. Après qu'est-ce que tu vas faire avec les joueurs qui vont revenir ? Qu’est-ce que tu vas faire avec tes deux stars ? Le nouveau coach va vouloir savoir tout ça » a lâché Daniel Riolo au micro de RMC.

« L’enveloppe est conséquente »