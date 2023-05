PSG : Galtier balance une énorme annonce, il hallucine totalement

Thibault Morlain

Alors que la fin de saison approche, le cas Christophe Galtier fait de plus en plus parler. L’entraîneur du PSG sera-t-il toujours en poste ? Le doute est total, mais le principal intéressé espère lui encore être là, estimant avoir mérité de continuer. De quoi faire réagir Daniel Riolo, qui a halluciné devant les propos de Galtier.

Après seulement une saison au PSG, Christophe Galtier pourrait être remercié. Les résultats n’ont pas vraiment été au rendez-vous et si le club de la capitale parvient à lui trouver un remplaçant, l’ancien de l’OGC Nice fera ses valises. Mais Galtier voit lui les choses autrement. Après la rencontre face à Strasbourg ce samedi, l’entraîneur du PSG a lâché : « Si je mérite une deuxième saison ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie. Nous avons su maintenir le cap dans les moments très très difficiles, sur un plan personnel et professionnel. Vous ne m’avez pas épargné. Nous sommes champions, nous avons remporté le Trophée des champions. Les saisons catastrophiques c’est quand le PSG n’est pas champion. On n’a pas atteint l’objectif en Coupe de France et en Ligue des champions, mais c’était très compliqué. Oui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer ».

« C’est une blague ? »

Ces propos de Christophe Galtier n’ont pas manqué de faire réagir Daniel Riolo. Au micro de L’After Foot sur RMC , il a rebondi sur les déclarations de l’entraîneur du PSG, lâchant : « Il croit vraiment qu'il peut rester ? Mais c'est une blague ? C'est incroyable qu'il dise ça. Ila été mauvais ! On ne veut plus de lui ! En plus il est Marseillais il n'aurait jamais du mettre le pied à Paris, j'en revient pas qu'il dise ça ».

« J’ai l’impression qu’il a vécu la saison ailleurs »