Le PSG se plante, Christophe Galtier répond cash

Après son nul à Strasbourg, le PSG a officiellement remporté le onzième titre de son histoire en Ligue 1. De quoi permettre à Christophe Galtier de souffler un peu, bien que son avenir continue de faire parler. En conférence de presse, l’entraîneur français a défendu son bilan malgré les critiques dures à son encontre.

Le PSG s’apprête à achever une saison bien particulière. Malgré un onzième titre acquis sans grande difficulté, et ce même si l’équipe dirigée par Christophe Galtier a parfois montré un visage très inquiétant, l’exercice 2022/23 est jugé par beaucoup comme raté. La faute aux parcours ayant pris fin prématurément en Ligue des champions et en Coupe de France, de quoi rendre incertain l’avenir de Christophe Galtier, dont le départ est inéluctable à en croire certains médias, bien que le10sport.com ait révélé que sa sortie n’était pas d’actualité pour l’heure.

« La juste analyse que vous ne voulez pas faire, c’est qu’il y a eu un PSG avant Coupe du monde et un PSG post-Coupe du monde »

Interrogé en conférence de presse sur sa première saison éprouvante à la tête du PSG, Christophe Galtier a défendu son bilan. « C’est normal que ça brasse car quand vous êtes éliminés contre l’OM, c’était une contre-performance. Pareil en Ligue des champions , répond l’entraîneur parisien au sujet des critiques. C’est normal que ça brasse quand vous perdez contre Rennes, Lyon ou Lorient même si les contextes sont différents. La juste analyse que vous ne voulez pas faire, c’est qu’il y a eu un PSG avant Coupe du monde et un PSG post-Coupe du monde avec des joueurs très importants qui n’ont pas pu jouer. »

« Cet après-midi j’ai regardé le multiplex en Bundesliga et être champion c’est difficile »

Christophe Galtier savoure désormais ce titre, le deuxième qu’il remporte après le sacre de Lille en 2020. « Je suis heureux car c’est un titre historique. Je suis heureux car cet après-midi j’ai regardé le multiplex en Bundesliga et être champion c’est difficile. C’était une saison très particulière, il a fallu maintenir le cap dans des moments très difficiles. Je rends hommage à mes joueurs qui n’ont rien lâché et qui ont toujours eu l’envie d’aller chercher ce titre. Je suis très heureux. Je ne veux pas qu’on le banalise. Il manquait huit joueurs, sept ont été présents, à l’hôtel avant le match, dans le vestiaire. Cela montre l’état d’esprit qu’il y a dans ce groupe, quoi que les gens peuvent penser », poursuit le Français, déterminé à rester au PSG.

« Oui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer »