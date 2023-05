PSG : Énorme annonce au RC Lens, Galtier peut souffler

Arnaud De Kanel

Pendant que le PSG remportait son onzième titre de champion, le RC Lens assurait définitivement sa place de dauphin synonyme de Ligue des champions. L'euphorie s'est emparée de Bollaert mais Franck Haise a su canaliser ses émotions au moment d'évoquer son avenir. L'entraîneur se dit sollicité mais pas par le PSG.

On en sait en peu plus sur le classement final de cette Ligue 1 grâce aux différents résultats de la 37ème journée. Le PSG est bien champion et le RC Lens est assuré de terminer deuxième. Une chose est moins sûre, c'est l'avenir des coachs des deux clubs. Christophe Galtier serait menacé. Par Franck Haise ? Interrogé sur le sujet, le coach lensois a clarifié la situation.

Le PSG vise du lourd, quel milieu de terrain doit être la priorité ? https://t.co/kxtlBeO2zl pic.twitter.com/xO8zKqH15l — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

«On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine»

Que fera Franck Haise la saison prochaine ? Pour l'instant, il ne se projette pas trop. « On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours pour goûter ce beau moment. Je n'ai pas dit que cela s'arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. Il faut remercier les supporters qui étaient là quand le club était au fin fond de la Ligue 2, au plus proche du National 1. Eux seront toujours là. Il faut remercier ces personnes », a confié le coach du RC Lens en conférence de presse. Sollicitations il y a donc, mais pas du PSG.

«Le PSG ne m’a pas contacté»