PSG : Ça s’emballe pour deux transferts, Mbappé va enrager

Pour cet été, l’un des axes de travail de la direction du PSG serait de renforcer son secteur offensif pour combler Kylian Mbappé. Néanmoins, le Bayern Munich compliquerait sa tâche dans les dossiers Harry Kane et Randal Kolo Muani.

Le PSG veut tourner une page cet été avec la MNM. Le projet du comité de direction parisien serait de démanteler le trio d’attaque composé de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé. Seul le meilleur buteur de l’histoire du club parisien est amené à rester la saison prochaine et les dirigeants souhaiteraient l’entourer du mieux que possible.

Le PSG doublé par le Bayern pour Kane…

Pour ce faire, des recrues en attaque sont programmées. À commencer par Harry Kane qui serait d’ailleurs la priorité du PSG pour le poste d’attaquant central selon Le Parisien . Néanmoins, le Bayern Munich aurait noué des contacts avec le clan Kane selon Christian Falk, journaliste de Sport BILD, qui s’est confié à CaughtOffside . L’espoir serait de mise en Bavière pour que Kane débarque au Bayern Munich.

…Mbappé voit Kolo Muani lui échapper également

Mais ce ne serait pas tout. En plus des difficultés rencontrées par le PSG pour Harry Kane, le club de la capitale témoignerait également de la volonté du Bayern Munich de s’attacher les services de Randal Kolo Muani qui, aurait reçu un appel de Kylian Mbappé, pour l’inciter à le rejoindre du PSG selon Christian Falk. Le buteur parisien risque d’être irrité par la tournure des évènements.