Mercato : Catastrophe, le PSG se fait recaler

Thomas Bourseau

Lucas Hernandez au PSG ? Son nom est revenu avec insistance dans la presse dernièrement. Néanmoins, Thomas Tuchel a douché les espoirs du Paris Saint-Germain avec le champion du monde tricolore.

Cela fait à présent plusieurs jours que le nom de Lucas Hernandez est lié au PSG. D’ailleurs, Sport1 a confié que le champion du monde 98 aurait fait l’objet d’une offre contractuelle de la part du PSG. Foot Mercato affirmait quelques heures plus tôt que le challenge parisien attirait Hernandez dont le contrat au Bayern Munich expirera le 30 juin 2024.

Finalement pas de départ pour le PSG pour Hernandez ?

Néanmoins, TZ faisait savoir jeudi que le Bayern Munich s’attendait à ce que Lucas Hernandez reste au sein du champion d’Allemagne et que son contrat soit même prolongé. Et au vu de la déclaration de Thomas Tuchel en toute fin de semaine, c’est la douche froide pour le PSG.

«Lucas joue un grand rôle dans mes projets»