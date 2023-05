PSG : Une star déroule le tapis rouge à Neymar, la terrible annonce

Thomas Bourseau

Manchester United pourrait frapper un grand coup sportif et marketing en s’attachant les services de Neymar à l’intersaison. Son compatriote Casemiro lui ouvrirait la porte des Red Devils. Néanmoins, ex-adjoint du légendaire Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen a tapé du poing sur la table.

Ayant tout gagné au Real Madrid, Casemiro a pu être l’adversaire de Neymar à de nombreuses reprises lorsque ce dernier évoluait au FC Barcelone et depuis son transfert au PSG à l’été 2017. En sélection, les deux joueurs se fréquentent disposant tous deux du statut d’international brésilien. Les deux hommes semblent proches au point où Casemiro aurait incité, selon L’Équipe , Neymar à le rejoindre à Manchester United.

Casemiro attend Neymar à Manchester United, pas l’ancien adjoint de Ferguson

Cependant, la potentielle arrivée de Neymar, qui n’est plus le bienvenu au PSG malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, n’est pas bien perçue de tous. L’ancien joueur de Liverpool Stan Collymore a pesté via CaughtOffside d’une telle opération. Présent sur le banc de touche de Manchester United dans le staff technique de Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen est sur la même longueur d’onde que Collymore.

PSG : Neymar se fait fracasser, son mercato relancé ? https://t.co/42FbOyGaDp pic.twitter.com/RJxUfWbMBP — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

«C'est aussi une prima donna»