 PSG : Neymar se fait fracasser, son mercato relancé ?

Thomas Bourseau

Le projet du PSG serait de se débarrasser de Neymar à l’intersaison. Une éventualité que le principal intéressé n’écarterait pas. Et alors qu’il est question d’une arrivée du Brésilien en Premier League et à Manchester United, Stan Collymore a livré ses quatre vérités à Neymar par le biais d’une chronique.

Entre Neymar et le PSG, il semblerait le divorce puisse arriver dès cet été et ce, bien que son contrat court jusqu’en juin 2027. En effet, notamment en raison des insultes des supporters devant son domicile de Bougival, le Brésilien commencerait sérieusement à s’en aller selon France Bleu Paris . Pour aller où ?

Manchester United pour Neymar ? Casemiro l’y attend

La Premier League serait l’option la plus probable pour Neymar en cas de départ du PSG selon ESPN . D’ailleurs, L’Équipe a révélé cette semaine que Casemiro, compatriote brésilien de Neymar, inciterait son coéquipier de Seleçao à le rejoindre à Manchester United. Néanmoins, Neymar ne serait pas le bienvenu à Manchester voire en Premier League comme Stan Collymore l’a affirmé.

Neymar - Messi : C’est l’exode au PSG, son agent met le feu https://t.co/iKSyG9C2FD pic.twitter.com/jVKb5VbBDq — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Punchline, un ancien joueur de Premier League charge Neymar et son transfert