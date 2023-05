Coup de théâtre annoncé au PSG ?

Thomas Bourseau

le10sport.com vous a révélé en exclusivité il y a plus d’un mois désormais que le PSG continuera avec Christophe Galtier la saison prochaine à moins d’une catastrophe. Pourtant, la presse continue à dire que le PSG lui cherche un successeur…

Christophe Galtier a connu une saison bien mouvementée au PSG. Entre les différentes polémiques entre joueurs et celles dont il en a été le protagoniste comme le char à voile ou le scandale raciste qui remonte à la saison dernière à l’OGC Nice… l’éventuel titre de champion de France qu’il va rafler au PSG pourrait ne pas valoir tout ce stress et ces polémiques.

Un départ de Galtier ? La presse s’acharne

De quoi permettre à la presse de s’accorder à dire que Christophe Galtier ne sera pas l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Et ces dernières heures, ESPN a confirmé la tendance. Le média britannique explique que de gros changements sont attendus à cette intersaison au PSG. Outre les départs escomptés de Lionel Messi et de Neymar, Paris chercherait un nouvel entraîneur pour prendre la suite de Galtier. Les noms de Luis Enrique, de Xabi Alonso, de Thiago Motta et de José Mourinho reviennent avec insistance.

Mbappé - PSG : Une bombe à 200M€ est annoncée https://t.co/lu7dAyRsRQ pic.twitter.com/D0anoJXPc9 — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Le10sport.com a tué tout suspense, Galtier reste au PSG

Néanmoins, le10sport.com a fermé ce dossier dès le 20 avril dernier. Selon nos informations exclusives, Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine à moins d’un énorme cataclysme qui ne devrait pas avoir lieu puisque le Paris Saint-Germain se dirige vers le 11ème titre de champion de France de son histoire.