Galtier - PSG : Il annonce le verdict en direct ?

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a été questionné sur son avenir au PSG. Et sa réponse peut laisser planer le doute sur son futur au sein du club parisien. Le technicien n'a pas évoqué la saison prochaine avec ses dirigeants, alors que ces derniers ont entamé des recherches pour préparer sa succession.

Comme annoncé par le 10Sport.com, la tendance est à un statu quo au PSG. Christophe Galtier est bien parti pour conserver son poste, même si les médias annoncent, fréquemment, son départ. Les noms de José Mourinho, Zinédine Zidane, Xabi Alonso ou encore Luis Enrique sont évoqués. Des rumeurs, qui n'agacent par Galtier, présent en conférence de presse ce vendredi. Au cours de cette séance de questions/réponses, l'entraîneur du PSG a lâché quelques indices sur son avenir dans la capitale.





« Nous n’avons pas parlé de la saison prochaine »

« Je parle tous les jours à ma direction sportive, je suis en relation quotidienne avec Luis Campos, on communique tout le temps. Je vois très souvent Nasser al-Khelaïfi, nous n’avons pas parlé de la saison prochaine. Les noms qui circulent, cela fait partie de mon métier, ça ne me perturbe pas. Il y a ce que l’on écrit dans la presse et ce que je vis » a déclaré Galtier devant les journalistes. Malgré cette situation, le technicien se projette sur la prochaine saison.

« Nous travaillons et heureusement »