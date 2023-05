Viré par le PSG, il veut se venger sur le mercato

Alexis Brunet

Le PSG va sans doute être un acteur important du mercato estival. De nombreux joueurs sont annoncés dans le viseur de Luis Campos, notamment pour renforcer l'attaque parisienne la saison prochaine. Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, ou bien encore Harry Kane sont les favoris. Mais une autre piste venant d'Italie serait dans les tiroirs, mais Thomas Tuchel voudrait contrecarrer les plans de son ancien club.

Il y a de grandes chances pour que le mercato d'été 2023 du PSG soit une révolution dans l'histoire récente du club. Déjà du point de vue des départs, Paris s'apprête à perdre deux superstars. Lionel Messi ne prolongera pas son contrat et devrait partir donc libre cet été. Un retour au FC Barcelone serait la grande tendance, mais un pont d'or venu d'Arabie saoudite et d'Al-Hilal pourrait aussi convaincre le septuple Ballon d'Or. Un autre membre de la MNM pourrait faire ses valises et quitter la France, il s'agit de Neymar. Les relations entre le Brésilien et les supporters parisiens se sont considérablement détériorées ces derniers temps. Si bien que maintenant l'ancien crack de Santos pourrait être plus enclin à partir. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il sera plus de se débarrasser de l'attaquant auriverde pour Luis Campos, car il dispose d'un contrat jusqu'en 2027 à Paris.

Du lourd annoncé en attaque

Campos le sait, s'il perd Messi et Neymar, il devra trouver de nouvelles solutions, et des joueurs capables d'épauler au mieux Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Le Portugais avance sur plusieurs pistes, mais cela risque de lui coûter cher. Il rêve par exemple d'attirer son compatriote Bernardo Silva à Paris et ainsi retravailler avec lui après leur première collaboration à l'AS Monaco. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le joueur de Manchester City est attendu dans la capitale par Kylian Mbappé qui veut jouer à nouveau avec lui. Pour le poste de numéro 9, plusieurs noms sont cités, dont celui de Dušan Vlahović, l'attaquant de la Juventus.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Tuchel rêve de Vlahović