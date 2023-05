Mbappé - PSG : L’ultimatum est lancé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG serait, de nouveau, en danger dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans aurait officialisé ses envies de départ à son entourage proche. Déçu par l'attitude de ses dirigeants, le joueur français voudrait rejoindre le Real Madrid. Mais pour que cela se produise cet été, la star va devoir aller à la rencontre de ses supérieurs.

Le PSG ne risque plus rien cette saison. Sauf improbable catastrophe, le club parisien devrait remporter le onzième titre de champion de France de son histoire. Un titre, que refuse de dévaloriser le club. Mais cela ne devrait pas suffire à rassurer Mbappé, désireux de remporter un trophée bien plus prestigieux : la Ligue des champions. Encore une fois, le PSG a chuté dès les huitièmes de finale. Une désillusion pour le club, mais aussi pour le champion du monde 2018.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Mbappé voudrait claquer la porte

A en croire les informations d' OK Diario , Mbappé estime que le PSG n'a pas le niveau pour se battre pour la victoire en Ligue des champions. Pour faire changer d'avis, le club parisien va devoir frapper fort lors du prochain mercato estival. Mais pour l'instant, les doutes prennent, de plus en plus, de place dans l'esprit du joueur, qui regretterait sa prolongation. Selon le média espagnol, son départ vers le Real Madrid reste d'actualité. Dès cet été ? Selon OK Diario , ce n'est pas impossible, à condition que Mbappé fasse le nécessaire en coulisses. Cela passe forcèment par une rencontre avec ses dirigeants.

Le Real Madrid pose ses conditions