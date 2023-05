PSG : C’est terminé pour Kylian Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole n'a pas mis trop longtemps avant d'évoquer l'avenir incertain de Kylian Mbappé au PSG. Selon certains médias, le joueur de 24 ans regretterait sa prolongation à Paris en mai dernier. En réalité, il n'aurait qu'une envie : rejoindre le Real Madrid. Ce n'est pas la première fois que cette information apparaît en Espagne.

Le PSG n'est pas en danger immédiat dans le dossier Kylian Mbappé. Sauf incroyable retournement de situation, le joueur devrait porter le maillot parisien la saison prochaine et honorer son contrat. La suite apparaît plus floue. L'Equipe annonce que Mbappé aurait refusé de prolonger son contrat avec le PSG d'une année supplémentaire. En Espagne, on va plus loin en évoquant des envies de départ.

Mbappé voudrait quitter le PSG

Selon les informations d' OK Diario , Mbappé regretterait sa prolongation au PSG. Le joueur s'estime floué par ses dirigeants, qui, selon lui, ont amoindri le groupe parisien la saison prochaine. Le Français estime que le PSG n'est plus en capacité de remporter la Ligue des champions, son objectif numéro un.

Le Real Madrid, son option numéro un

Raison pour laquelle Mbappé souhaiterait quitter le PSG au plus vite selon le média espagnol. Le joueur de 24 ans aurait annoncé sa décision à ses proches et officialiser ses envies de départ vers le Real Madrid. Reste à savoir s'il prendra la décision de contacter ses responsables et de réclamer un départ dès cet été.