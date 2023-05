PSG : Mbappé vend la mèche pour son avenir, une bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les désillusions s'enchaînent pour le PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, le joueur de 24 ans avait refusé d'activer l'option lui permettant de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Et pour cause, le champion du monde 2018 souhaiterait s'engager avec le Real Madrid selon les informations divulguées par la presse espagnole.

En avril dernier, Kylian Mbappé avait lâché un message clair sur ses ambitions au PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait-il lâché au micro de France 3 . Mais en réalité, Mbappé commencerait à avoir des doutes sur le projet sportif parisien et sur sa solidité.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Mbappé regretterait sa prolongation

Selon plusieurs journalistes espagnols, Mbappé regretterait sa prolongation au PSG. Le joueur de 24 ans serait déçu du recrutement réalisé par le club de la capitale, mais aussi par l'attitude des dirigeants parisiens, qui n'auraient pas tenu certaines de leurs promesses. Raison pour laquelle Mbappé aurait refusé d'étirer son bail d'une saison, soit jusqu'en 2025.

Mbappé voudrait quitter le PSG